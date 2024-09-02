Bursa Barosu Yeni Adli Yıl Töreni Düzenledi

Bursa Barosunca yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa Adalet Sarayı bahçesinde Bursa Barosu adına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Baro Başkanı Metin Öztosun, baro olarak adalet ve hukukun üstünlüğü mücadelesiyle beraber mesleğe ait tüm sorunlarla uğraştıklarını ifade etti.

Avukatların tarih boyunca hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi olduğuna dikkati çeken Öztosun, şöyle konuştu:

"Avukatların özgür ve bağımsız bir şekilde, geçinme kaygısı olmadan mesleğini icra edemediği, yargılama faaliyetine katılamadığı bir ortamda bağımsız ve tarafsız yargıdan, adil bir yargılamadan, adil bir devlet düzeninden söz edilemez. Ancak tekrar etmek gerekir ki tüm bu olanlara rağmen hukukçu-avukat, adaletsizliğe, hukuksuzluğa tüm gücüyle itiraz eden kişi olmalıdır. Onun karakteri adaletsizlikle uzlaşı üzerine kurulamaz çünkü haksızlıkla ve haksız olanla uzlaşı adaletsizliğe kısmen de olsa boyun eğmektir.

O yüzden bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'hak kuvvetten üstündür' ilkesinden aldığımız ilhamla hukukun üstünlüğü mücadelemize durmadan, dinlenmeden devam ediyoruz. Hep birlikte bu mücadeleye devam edip, hukukun üstün olduğu ve mesleki haklarımızın gerçek manasıyla sağlandığı bir düzeni mutlaka gerçekleştireceğiz. Yeni adli yılın, hukukun üstün kılınacağı, laik demokratik sosyal hukuk devletinin aşınmasının duracağı, yargı bağımsızlığının sağlanacağı, mesleki haklarımıza kavuşacağımız bir yıl olarak ülkemize de huzur, adalet, refah ve toplumsal barışı getirmesi diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Solmaz, mesajında, "Adalet hizmetlerinin vatandaşımıza en etkin, verimli ve daha da önemlisi adil şekilde ulaşması için ülkemizin dört bir yanında özveriyle görev yapan bütün meslektaşlarımızın, yargı ve infaz kurumları çalışanlarımız ile tüm avukatlarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, 2024-2025 adli yılın tüm yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.