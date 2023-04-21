BURSA-BAKAN VARANK TOGG'U ELLERİYLE YIKADI

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı iftar programından sonra Toog marka yerli otomobille ayrılarak, oto yıkama istasyonuna gitti. Bakan Varank, burada sabunlu süngerle temizlediği aracına su sıkarak elleriyle yıkadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililerle iftar yapan ve hükümetin icraatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, program sona erdiğinde kendisinin kullandığı 16 BRS 99 plakalı kırmızı Togg marka yerli otomobille bölgeden ayrıldı. Kent merkezindeki bir oto yıkama istasyonuna gelen Bakan Varank, Togg'u elleriyle yıkadı. Gömleğinin kollarını kıvırıp sabunlu sünger ile Togg'un temizleyen Varank, ardından su sıkarak işlemi tamamladı. İstasyonda çalışanların ilgi ile izlediği Bakan Varank, temizlik işleminin ardından yine Togg'a binerek uzaklaştı.

Bakan Varank'ın bayram namazını Bursa Ulu Camii'nde kılacağı öğrenildi.