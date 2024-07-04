Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Özbek, Özlük Haklarının İyileştirilmesini İstiyor

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Özbek, özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istediklerini belirtti.

Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyeleriyle Onur Anıtı'nda bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

Kamuda tasarruf tedbirleri paketinin açıklandığını hatırlatan Özbek, "Paket hakkında sendikalar olarak itirazlarımızı paylaşmıştık. Toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden verilmesi lazımdır. Devlet memurlarına kira yardımı yapılmalı ve resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi lazımdır. İptal edilecek servis hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır. 3600 ek gösterge verilmelidir." dedi.

Özbek, talepleri kazanıma dönüşene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.