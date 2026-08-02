Burkina Fasolu doktorlar, Türk hekimlerin gözetiminde üçüncü seri böbrek nakillerini tamamladı

Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da üçüncü seri böbrek nakli ameliyatlarını tamamladı.

Burkina Faso'daki ilk böbrek nakli ameliyatını 2025'te gerçekleştiren Türk organ nakli ekipleri, üçüncü seri böbrek nakilleri kapsamında Tengandogo Üniversite Hastanesi'nde bir haftada 3 hastaya nakil gerçekleştirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi'nden Prof. Dr. Birkan Bozkurt, AA muhabirine, Burkina Fasolu doktorlara Türkiye'de çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Üçüncü seri böbrek nakilleri kapsamında 3 hastaya başarılı şekilde böbrek nakli gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, "Vericilerin tamamından böbrekler kapalı yöntemle alındı ve sırayla 3 alıcıya nakledildi. Şu anda hastaların sağlık durumları gayet iyi. Çok başarılı geçti. Nakiller, bizim gözetimimizde gerçekleştirildi. Bu üçüncü seri, kapasitenin artırılması ve böbrek nakli programının sürdürülebilirliğini sağlamak için yapıldı." şeklinde konuştu.

Burkina Faso'da organ nakilleri yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "Burada diyalize erişim yeterli değil ve dünyada böbrek yetmezliği giderek artan bir durum. Hastaların hayatta kalabilmesi için diyalize yeterli erişim olmadığından dolayı böbrek nakillerinin bu ülkede yapılması çok önemli. Biz de Burkina Fasolu meslektaşlarımızla bu üçüncü seri böbrek nakillerini başarıyla tamamladık. Hastalar şu anda gayet iyi. Bu yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

"Türk meslektaşlarımızın desteği sayesinde gerçekleşti"

Üçüncü seri böbrek nakli ameliyatları şefi ve üroloji uzmanı Doktor Boureima Ouedraogo, Burkina Faso için böbrek nakillerinin devrim niteliği taşıdığını söyledi.

Nakil gerçekleştirmeye alıştıklarını dile getiren Ouedraogo, şu bilgileri verdi:

"Deneyim edindik. Aynı zamanda hastaların takibi konusunda da deneyimimiz de arttı. Türk işbirliklerimizin, Türk meslektaşlarımızın işbirliği ve desteği sayesinde gerçekleşti. Açıkçası bu desteğin her alanda olduğunu söyleyebiliriz. Koordinasyondan başlamak üzere nefroloji, immünoloji, enfeksiyonoloji, anestezi ve aynı zamanda da bu ameliyathanedeki cerrahlar konusunda deneyimimiz arttı."

"Ciddi bir özverinin başarısı ve sonucu var"

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Tahsin Çınar da üçüncü seri nakilleri için Burkina Fasolu doktorların özverili ve hazırlıklı olduklarını söyledi.

Meslektaşlarının her seferinde üzerine koyarak ilerlediklerini belirten Çınar, "Bu, ciddi bir özverinin başarısı ve sonucu var. Sonuncusunu da tamamladık. Bunun sonucunda da hepimizde bir memnuniyet, bir başarı hissi ve bilgilerimizi paylaşmanın getirdiği bir dayanışma hissi söz konusu." dedi.

Birinci seri böbrek nakillerinde de yer aldığını belirten Çınar, Burkina Fasolu doktorların büyük gelişme gösterdiklerini, işbirliğiyle ve dayanışmayla başarıya doğru ilerlediklerini vurguladı.

Burkina Faso'ya bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya geldiklerini kaydeden Çınar, "Biz, buraya geldiğimizde onlardan da çok şey öğreniyoruz. Örneğin kısıtlı imkanlarla hastalarla nasıl iletişim kurulabileceğini, kısıtlı imkanları en optimal şekilde nasıl kullanabileceklerini ve buna rağmen yüzlerini geleceğe nasıl bir umutla döndüklerini biz de öğreniyoruz ve yeniden hatırlıyoruz. Bu yüzden biz de çok şey öğreniyoruz." dedi.

Kaynak: AA