Haberler

Burkina Faso, Fransız TV5 Monde televizyonuna yayın yasağı getirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burkina Faso İletişim Üst Kurulu, Fransız TV5 Monde kanalını terörü övme ve yanlış bilgi yayma suçlamaları nedeniyle tüm ulusal topraklarda yayınının durdurulduğunu açıkladı.

Burkina Faso, Fransız TV5 Monde kanalına terörü övme ve yanlış bilgi yayma suçlamasıyla yayın yasağı getirdi.

Burkina Faso İletişim Üst Kurulu (CSC) tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele konuları ile Mali'de 25 Nisan 2026'da düzenlenen saldırılara ilişkin haberlerde "yanlış bilgi yayma" ve "terörizme övgü" içerikleri tespit edilmesi üzerine TV5 Monde kanalının tüm ulusal topraklarda yayınının durdurulduğu ve kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.

Burkina Faso İletişim Üst Kurulundan yapılan açıklamada, terörle mücadele konuları ile Mali'de 25 Nisan 2026'da düzenlenen saldırılara ilişkin haberlerde "yanlış bilgi yayma" ve "terörizme övgü" içerikleri tespit edilmesi üzerine TV5 Monde'un tüm ülkede yayınının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, medyanın doğruluk, denge ve tarafsızlık ilkelerine uyma yükümlülüğü hatırlatılarak TV5 Monde'un yayınlarında gazetecilik etik kurallarına aykırılıklar tespit edildiği ifade edildi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı ve ilgili taraflara iletileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Akın akın o ilimize geldiler! Binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı

Otomobilde sır dolu ölüm! İntihar dendi, gerçek bambaşka çıktı