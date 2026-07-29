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Burkina Faso Sağlık Bakanı Kargougou, Türk hekimlerin ameliyat ettiği hastaları ziyaret etti:

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- "Burkina Faso adına gerçekten bu işbirliğini ve ortak çalışmaları ön plana çıkarmak istiyorum ve kutlamak istiyorum"

Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, Türkiye Organ Nakli Vakfının ülkedeki üçüncü seri böbrek nakli programı kapsamında Türk hekimlerince ameliyat edilen hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kargougou, başkent Vagadugu'daki Tengandogo Üniversite Hastanesi'nde Türk hekimlerince ameliyat edilen hastaları ziyaret etti, doktorlardan bilgi aldı.

Bakan Kargougou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakillere ilişkin iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Üçüncü seri nakillerin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kargougou, dün yapılan nakillerin başarılı geçtiğini ifade etti.

Kargougou, şunları kaydetti:

"Şu an ikincisi de yolda. Her şey iyi görünüyor. Ameliyathanedeki hastaları ziyaret etme şansım oldu. Gayet güzel ilerlediğini gördüm. Yarın da üçüncü çift olacak. Bu üçüncü nakil serisinden gerçekten çok memnunum. İlk nakilden sonra tam 1 yıl olmuş oldu. İlk nakil de büyük bir başarıyla gerçekleşmişti. Burkina Faso adına gerçekten bu işbirliğini ve ortak çalışmaları ön plana çıkarmak istiyorum ve kutlamak istiyorum."

Bakan Kargougou, açıklamalarının ardından Türk hekimlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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