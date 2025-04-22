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Burkina Faso'da Darbe Girişimi Engellendi

Burkina Faso'da Darbe Girişimi Engellendi
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Burkina Faso'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenmesi planlanan bir saldırının güvenlik güçleri tarafından engellendiği açıklandı. Güvenlik Bakanı, saldırının Fildişi Sahili'nde planlandığını ve bazı subayların kaçtığını duyurdu.

Burkina Faso'da ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir darbe girişiminin engellendiği duyuruldu.

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellendiğini bildirdi.

Söz konusu saldırı hazırlığının Fildişi Sahili'nde yapıldığını belirten Sana, olaya karışan bazı subayların da Abidjan'a kaçtığını kaydetti.

Sana, olayla ilgili bazı gözaltılar yapıldığını ancak söz konuşu girişimin planlayıcılarının Fildişi Sahili'nde olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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