Burkina Faso'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun doğusunda bir camiye düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

CAMİYE SİLAHLI SALDIRIDA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Natiaboani kentinde bir camiye 25 Şubat'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, saldırıda imamın da aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KİLİSE SALDIRISINDA 15 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Ülkenin doğusunda yine 25 Şubat'ta Essakane kentindeki bir kilise pazar ayini sırasında saldırıya uğramış, olayda 15 kişi ölmüştü.

ÜLKEDEKİ GÜVENLİK KRİZİ 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ YERİNDEN ETTİ

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.