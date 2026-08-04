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Duran: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi adım

Duran: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi adım
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve isminin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi olduğu açıklanan çerçeveye yasaya ilişkin bir açıklama yaptı. Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de imzaya açılması, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adımdır. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik, terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iç cephe anlayışı, bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en sağlam teminatıdır."

Kaynak: ANKA
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