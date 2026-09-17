Burhanettin Duran'dan Mekke'ye yönelik saldırı girişimine tepki: En güçlü şekilde lanetliyorum

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke'yi hedef alan insansız hava aracı saldırısı girişimine tepki göstererek, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Duran, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimini kınadı. Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA