Haberler

Burhanettin Duran'dan Mekke'ye yönelik saldırı girişimine tepki: En güçlü şekilde lanetliyorum

Burhanettin Duran'dan Mekke'ye yönelik saldırı girişimine tepki: En güçlü şekilde lanetliyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke'yi hedef alan insansız hava aracı saldırısı girişimine tepki göstererek, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Duran, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke'yi hedef alan insansız hava aracı saldırısı girişimine tepki göstererek, Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Duran, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimini kınadı. Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu

Esnafın beslediği kedi, bu halde bulundu! İlk olay değilmiş
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia

Fenerbahçeli futbolcular için yaptığı iddia öyle böyle değil
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı

MİT Başkanı Kalın'dan kritik ziyaret! Masada çok önemli 4 başlık var
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı