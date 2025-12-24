Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı. Duran, kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek Libya halkına başsağlığı iletti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyeti taşıyan jetin düşmesi sonucu yaşanan elim hadise, bizleri derinden üzmüştür. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
