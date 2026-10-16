Burhan, Trump'a mektupta Sudan'da adil ve kalıcı barışı hedeflediğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta ülkesinin ABD'nin Sudan'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarına bağlılığını yinelediğini açıkladı.

Burhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin bilgi verdi.

Sudan hükümetinin tüm taraflarla iyi niyet çerçevesinde çalışmaya hazır olduğunu belirten Burhan, ülkesinin egemenliğini, birliğini, toprak bütünlüğünü ve halkının onurunu koruyacak adil ve kalıcı bir barış hedeflediklerini ifade etti.

Burhan'ın açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un, 9 Ekim'de Batı Kurdufan eyaletinin En-Nuhud kentinde en az 12 sivilin hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınamasının ardından geldi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA