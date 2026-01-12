Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgihan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Bilgihan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini tercih etti.

Bilgihan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bilgihan, fotoğrafların duyarlılığının yüksek, aynı zamanda toplumsal hassasiyeti de vurguladığını söyledi.

Oylama sonrasında 2012 yılındaki ödül alan fotoğrafları da inceleyen Bilgihan, "10 yıllardır devam eden savaştan, açlıktan ve kıtlıktan en çok etkilenen kadınların, çocukların fotoğraflarına tanıklık ettik. İnşallah dünya 2026 senesinin barışın olduğu, insanlığın bu çağrıyı duyduğu bir sene olmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansının çalışanlarını, fotoğraflarıyla bizlere ufkunu ve mesajını paylaşan çok değerli foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.