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Burdur'un Çallıca köyünde konteyner yangınında 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Burdur'un Çallıca köyünde konteyner yangınında 85 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Burdur'un merkeze bağlı Çallıca köyünde 85 yaşındaki kişinin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde bulunan kişinin cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çallıca köyünde Dudu Şimşek'in (85) kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteynerde Şimşek'in cesedine ulaşıldı.

Ceset, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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