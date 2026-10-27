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Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta- Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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