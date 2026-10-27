Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta- Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA