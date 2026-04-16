Başkentte, Burdur Tanıtım Günleri başladı

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 'Burdur Tanıtım Günleri' Ankara Altındağ Millet Bahçesi'nde başladı. Etkinlikte Burdur'un tarihi ve kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Ankara Altındağ Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında, Burdur'un tarihi ve kültürel mirasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı, kentin yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tanıtım günlerinde, Burdur ve ilçe belediyelerince kurulan stantlarda yöresel ürünler sergilendi, ilin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Programa Tefenni ilçesinden gelen Ziya Ersoy, Burdur'un yerel değerlerini Başkentlilerle buluşturmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, ilçenin "Tefenni rezenesi" olarak patentini aldıkları ürünü tanıttıklarını söyledi.

Ersoy, yöresel ürünleri çeşitlendirerek değerlendirdiklerini, erişte, tarhana ve haşhaş gibi ürünleri de tanıtıma getirdiklerini belirterek, "Kültürümüzü unutmadık, unutmamak için de unutturmamak için de ileriye iyi taşımak için de bu etkinlikleri kaçırmıyoruz. Ülkemizi, başta hemşerilerimizi ve Ankara'daki tüm vatandaşlarımızı standımızda bekliyoruz." diye konuştu.

Yerli üreticiler ürünlerini tanıttı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nden gelen Sümeyra Yalınız da Burdur'un geleneksel alaca dokumasını tanıttıklarını anlattı.

Yalınız, dokumalardan peştemal, peşkir, masa örtüsü ve çeşitli kıyafetler ürettiklerini, ürünlerin pamuklu doğal yapısı nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi.

Etkinlikte dokuma tezgahını da sergilediklerini belirten Yalınız, "Burdur'un yöresel yemeklerini, dokumalarını veya daha farklı çeşitli yöreselliklerini görmesi için herkesi bekleriz." dedi.

Tanıtım günlerine katılan emekli öğretmen Eşref Yurdasiper de etkinliğin iyi düşünülmüş bir proje olduğunu ifade ederek, küçük şehirlerin kültürel, ekonomik anlamda tanıtıma ihtiyaç duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçiler, dört gün sürecek etkinlikte kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini ve yöresel lezzetlerini yakından tanıma imkanı bulacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Adnan'a babasının vedası kahretti Şehidim, balım, kurban olduğum

Adnan'a gözyaşlarıyla veda! Babasının son sözleri kahretti
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım

MHP'deki peş peşe fesihler sonrası Yönter'den manidar paylaşım
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...