Burdur Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Zehirlenmesi İhbarı

Burdur'da bir şeker fabrikasında çalışan 7 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ekipler, fabrikada incelemelerini sürdürüyor.

Burdur'da şeker fabrikasında çalışan 7 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Burdur Şeker Fabrikasında çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin fabrikadaki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
