Haberler

Kontrolden çıkan TIR devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur-Isparta dağ yolunda, freninin boşalması sonucu devrilen TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURDUR- Isparta Dağ Yolunda Tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Burdur- Isparta dağ yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ANK 555 plakalı TIR, Burdur yönüne seyir halindeyken Askeriye köyü yakınlarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün yara almadığı kazada TIR vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım