Kontrolden çıkan TIR devrildi
Burdur-Isparta dağ yolunda, freninin boşalması sonucu devrilen TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BURDUR- Isparta Dağ Yolunda Tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
Burdur- Isparta dağ yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ANK 555 plakalı TIR, Burdur yönüne seyir halindeyken Askeriye köyü yakınlarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün yara almadığı kazada TIR vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
