Burdur haberleri... BURDUR'DA YENİ ADLİ YIL BAŞLADI

Burdur'da, yeni adli yıl törenle başladı.

Burdur'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Başsavcı Vekili Ramazan Coşkun ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih ile Baro Başkanı Ramazan Gedik'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törene hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan, Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, "Yeni adli yıl hem yargının hem avukatların hem de savunmanın ciddi sorunları ile başlamaktadır. Gerek ekonomik, gerek idari, hukuki ve şiddet sorunları ile bir adli yılı açıyoruz. Bunlarla her zeminde mücadelemiz sürecek ancak hukuka güven gelmesi için geleceğimizin umutlu ve mutlu olması için ve yargının yargı dinamiklerine bırakılıp müdahalelerden kaçınılması yargı dinamiklerinin de güce göre değil, hukuka göre pozisyon alması gerekir. Bu düşüncelerle herkes için adil bir, adli yıl diliyorum" dedi. Program daha sonra Burdur Adalet Sarayı'nda devam etti.