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Burdur gündem haberleri: Burdur'da devrilen otomobil alev aldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur gündem haberleri: Burdur'da devrilen otomobil alev aldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Burdur gündem haberi... Burdur'da devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Burdur'da devrilen otomobilin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Canberk Çınar idaresindeki 43 ACK 348 plakalı otomobil, Çallıca köyünde devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Burhan Emre yaşamını yitirdi, araçtan çıkabilen sürücü yaralandı.

Karamanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kemer ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu bildirilen Emre'nin cesedi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Güncel

Burdur Çınar Güncel Haberler

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