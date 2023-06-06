Burdur Gölü su seviyesi yağmurlarla yükseliyor

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren, " Burdur Gölümüz son dönemde DSİ'den aldığımız verilere göre şubat ayından bugüne kadar 7 santimetre yükselmesi olan bir göl. Bu sevindirici bir süreç. Yağmurlarla inşallah bu süreç tamamlanacak" dedi.

Burdur'da 5-9 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla Burdur Gölü kıyısında etkinlik düzenlendi. Burdur Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği çalışanları, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte "Temiz deniz, temiz dünya" sloganıyla bisiklet turu yapılırken; Burdur Gölü Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı. Burdur Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren, son yıllarda kuraklık nedeniyle çekilen Burdur Gölü'nün su seviyesinin yağan yağmurlarla birlikte şubat ayından bugüne 7 santimetre yükseldiğini ifade etti. Zeren, şunları söyledi:

"BURDUR GÖLÜ'NÜ KORUMAYLA İLGİLİ SÜRECİMİZ DEVAM ETMEKTE"

"Burdur iline ismini veren Burdur Gölü kenarında temiz çevre, temiz deniz etkinliği düzenlenmektedir. Burdur Gölü ilimize adını veren bir göl, ekolojik değeri olan bir göl. Kenarındaki kirlenme emarelerini toplayacağız. Göl ile ilgili bir duyarlılık oluşturmaya çalışacağız. Burdur Gölü'müz son dönemde DSİ'den aldığımız verilere göre şubat ayından bugüne kadar 7 santimetre yükselmesi olan bir göl. Bu sevindirici bir süreç. Yağmurlarla inşallah bu süreç tamamlanacak. Arıtma tesisleriyle göle kirli su deşarjı engellenmekte. Belediyemizle beraber çalışmaktayız. Kirletici kaynakların göle ulaşımını da engelliyoruz. Vahşi depolama sahası, düzenli depolama sahasına çevrildi. Artık göle bir kirlilik gelmemekte. Burdur Gölü'nü korumayla ilgili sürecimiz devam etmekte. Bizler bir gün, bir hafta değil her günü çevre bilinciyle geçmesi duyarlılığında olan bir kurumuz ve bunları aşılamayla ilgili gayret sarf ediyoruz."

"BURDUR GÖLÜ'NÜ ÇOK SEVİYORUM"

Burdur Gölü'nü ziyaret eden üniversite öğrencisi Zehra Karakaya ise, "Ben Burdur'da üniversite öğrencisiyim. Burdur Gölü'nü de çok seviyorum. Kuraklıktan dolayı göl baya çekilmişti. Bu yüzden çok üzülüyorduk. 7 santimetre yükselmiş, gerçekten bu çok güzel bir haber, çok sevindik, mutluyuz, güzel oldu" diye konuştu.