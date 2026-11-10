Burdur Gölhisar'daki Kibyra'da Medusa mozaiği 2027 Nisan'a kadar korumaya alındı

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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmedeki kaynak suyu, kış mevsiminin olumsuz iklim şartlarından korunması amacıyla kapatıldı.

Kent merkezine 108 kilometre uzaklıktaki antik kentte yer alan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında gösterilen Medusa mozaiği, "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermer parçalarından oluşuyor.

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro işlevi gören odeonun orkestra bölümünde bulunan mozaik, kış aylarının başlamasıyla uzman restoratörler tarafından koruma altına alındı.

Yuvarlak planlı anıtsal çeşmedeki (Tholos Nymphaion) kaynak suyu da iklim şartları nedeniyle kapatıldı.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ve Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri ile Tholos Nymphaion yapısında akıtılan kaynak suyu, eserlerin iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. Mozaikler ve orijinal kaynağından getirilen su, 2027 yılı Nisan ayında tekrar açılacaktır."

Kaynak: AA