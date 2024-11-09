Üye Girişi
Haberler

Burdur'daki Zincirleme Kazada Ölü Sayısı Üçe Yükseldi

Burdur'daki Zincirleme Kazada Ölü Sayısı Üçe Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 3 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Olayda Abidin Ünder, Arslan Ünder ve Zeynep Alkış hayatını kaybetti.

BURDUR'da 3 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olay yerinde ölen Abidin Ünder (62) ve Arslan Ünder'in (67) ardından aynı otomobildeki Zeynep Alkış (37) da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunun Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Alper G. (23) yönetimindeki 07 AGN 307 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Mehmet K. (25) yönetimindeki 32 HV 864 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR, İbrahim U. (42) yönetimindeki 07 BDP 469 plakalı otomobile çarpıp, Abidin Ünder'in kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR daha sonra 15 metrelik dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 07 AYA 894 plakalı otomobil sürücüsü Abidin Ünder ve araçtaki yolcu Arslan Ünder hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Zeynep Alkış, Yeliz Y. (40) ve Hasan A.E. (46), 32 HV 864 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K., 07 BDT 469 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim U. ve TIR sürücüsü Alper G. ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bucak ve Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Zeynep Alkış da Isparta Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Abidin Ünder ve Arslan Ünder'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na, Zeynep Alkış'ın cenazesi de Isparta Adli Tıp Kurumu'nun morguna konulurken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Elektrik ve doğalgazda 'çoktan çok, azdan az' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgazı zamlı ödeyecek kesim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.