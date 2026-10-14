Burdur'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki polis memuru karı-koca yaralandı

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BURDUR'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki polis memuru karı- koca yaralandı.

Mehmet B. yönetimindeki Antalya-Hatay seferini yapan 31 AYG 956 plakalı yolcu otobüsü ile Cumali A. yönetimindeki 32 AEG 486 plakalı otomobil, Burdur- Ankara Karayolu Mudulbey Kavşağı'nda saat 08.45'te çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan eşi Tuğba A. yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

AYNI ANLARDA İKİNCİ KAZA

Diğer yandan, aynı anlarda Burdur- Isparta Dağ yolunda Burdur Emnyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memurunun olduğu 07 NGL 39 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildekiler yara almadı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı