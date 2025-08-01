Burdur'da Yangın Çıkan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Yangın Çıkan Tır Kullanılamaz Hale Geldi
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde oluşan yangında, buğday yüklü tır motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında tır kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da, yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Remzi Y. (49) idaresindeki 06 CNU 487 plakalı buğday yüklü tırın motor bölümünde, Çeltikçi ilçesi Tekkeköy civarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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