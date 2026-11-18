Burdur'da yaklaşık 8 saatlik aramayla bulunan inek sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde kaybolan inek, jandarma ekipleri, köy muhtarı ve inek sahibinin katıldığı yaklaşık 8 saat süren arama sonucu arazide bulundu. İnek sahibine teslim edilirken sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Burdur'da kaybolan inek, jandarma ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Yassıgüme köyünde yaşayan Ramazan Yüksel, kaybolan ineğini bulamayınca köy muhtarı Ali Demir'den yardım istedi.
Yüksel, daha sonra jandarmaya başvurarak ineğinin bulunmasını talep etti.
Yüksel, muhtar Demir ve jandarma ekipleri, ineği bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 8 saat süren çalışmalar sonucunda arazide bulunan inek, sahibine teslim edildi.
Yüksel, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.