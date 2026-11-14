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Burdur'da Ulu Cami, 3 yıl sürmesi beklenen restorasyon için ibadete kapatıldı

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Burdur'da 1300 yılında yaptırılan Ulu Cami, restorasyon çalışmaları nedeniyle dün cuma namazından sonra ibadete kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programındaki caminin onarımının 3 yıl sürmesi bekleniyor.

BURDUR'da 1300 yılında yaptırılan Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları başladı.

Hamitoğlu Feleküddin Dündar Bey'in 1300 yılında yaptırdığı Ulu Cami'de, 1749'da Çelik Mehmet Paşa tarafından onarım gerçekleştirildi. 1914 yılında meydana gelen ve Burdur'da büyük bir yıkıma sebep olan depremde tamamen yıkılan cami 1919-1922 yıllarında neo-klasik üslupla yeniden inşa edildi. Son yıllarda çatı, tavan ve minaresinde aşınmalar meydana gelen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında bulunan caminin kapsamlı onarımı için Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ağustos ayında ihale yapıldı. Cami yüklenici firmanın çalışmalara başlaması için dün cuma namazından sonra ibadete kapatıldı. Ulu Cami'nin restore çalışmasının 3 yıl sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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