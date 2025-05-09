Burdur'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Burdur'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Yavuz (60) idaresindeki 15 AU 853 plakalı traktör, Büğdüz Köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Yavuz traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Yavuz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.