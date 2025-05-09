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Burdur'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Burdur'da Traktör Kazası: 1 Ölü
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Burdur'da kontrolden çıkan bir traktör şarampole devrildi ve 60 yaşındaki Süleyman Yavuz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Burdur'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Yavuz (60) idaresindeki 15 AU 853 plakalı traktör, Büğdüz Köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Yavuz traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Yavuz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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