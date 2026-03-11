Haberler

Kazada yaralanan üniversiteli Bartu, yaşam savaşını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bartu Efe Zengin için cenaze töreni gerçekleştirildi. Aile ve yakınları, gözyaşları içerisinde toprağa verdikleri genç için duygusal anlar yaşadı. Organ bağışı kararı, Zengin'in kaybında aileye teselli oldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Bartu Efe Zengin için Burdur merkez Sultandere mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Trene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Zengin'in ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı.

ANNE BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Öğretmen Sevkan Zengin ve özel bir şirkette pazarlama müdürü olan Kadri Zengin çiftinin tek çocuğu olan Bartu Efe kılınan namazın ardından gözyaşları ile toprağa verildi. Sevkan ve Kadri Zengin çifti arkadaşlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Anne ve baba, Bartu Efe'nin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

'KALBİ EFE GİBİ GENÇ BİR EVLADIMIZA HAYAT VERECEK'

Aile dostu 20'nci dönem DSP Burdur Milletvekili Kazım Üstüner, "Efe elimizde büyüdü. Pırıl pırıl bir gencimizi kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içerisindeyiz. Antalya'dan Burdur'a dönerken aracının lastiğinin patlaması sonucu kaza geçirdi. 10 günlük mücadeleyi ne yazık ki kazanamadık. Evladımız gibi sevdiğimiz anne ve babası çok yüce bir davranış sergilediler. Kaybettikleri yavrularının organlarını bağışladılar. Bu acı içerisinde çok örnek bir davranış gösterdiler. Efe evladımızın organları organ bekleyen hastalara can verecek. Bu bizim tesellimiz olacak. Kalbi Efe gibi genç bir evladımıza hayat verecek. İnşallah diğer nakiller de başarılı olur, 1 Efe gider, 8 Efe gelir ümidiyle teselli buluyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
