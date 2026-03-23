Kazada ölen 1 günlük sözlü çift, yan yana toprağa verildi

Güncelleme:
Burdur'un Ağlasun ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mustafa Kılıç ve 19 yaşındaki Gizem Ateş, cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Yakınları gözyaşlarıyla çift için helallik aldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu, Ağlasun Sakarlar mevkiinde meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Kılıç ve bir gün önce sözlendiği Gizem Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.E.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kılıç ve Ateş'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

BABAEVLERİNDEN HELALLİK ALINDI

Kılıç ve Ateş'in cenazeleri, bugün yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alındı. Burdur Bucak'taki babaevine götürülerek helallik alınmasının ardından Gizem Ateş'in cenazesi, sözlüsü Mustafa Kılıç'ın Ağlasun'un Hamam Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kılıç ve Ateş için helallik alındı.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

Ağlasun merkezdeki Kemalettin Camii'nde Kılıç ve Ateş için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüp Koca, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy ile Kılıç ve Ateş'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genç çift, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Bala Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
