Burdur'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Burdur-Isparta kara yolunda panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralıların hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Burdur'da panelvanın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erdem Ş. (39) idaresindeki 67 AEP 048 plakalı panelvan, Burdur- Isparta kara yolu Gökçebağ köyünde akaryakıt istasyonundan çıkmak için bekleyen Erdal B. (46) yönetimindeki 34 FZF 019 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Derya B. (41), Ahmet B. (20) ve Ecrin B. (16) ile panelvandaki Caner Ç. (31) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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