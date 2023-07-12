Burdur'da trafik ekipleri Yaz Kur'an Kurslarında eğitim verdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölhisar Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliğinde görevli trafik polisleri tarafından camilerdeki Yaz Kur'an Kurslarında trafik eğitimi verildi. Okulların tatil olmasıyla birlikte Yaz Kur'an Kurslarına başlayan öğrencilere yönelik; 'Trafikte Yaya Önceliği', 'Trafik Güvenliği' ve 'Temel Trafik Bilgileri' konuları üzerine ilçe merkezindeki tüm kurslarda eğitimler devam ediyor. Gölhisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Büro Amirliğinde görevli trafik polisi personeleri tarafından verilen eğitimlerde hem öğrenciler bilgilendirilirken aynı zamanda merak ettikleri konuları da sorup öğreniyorlar. Diğer taraftan Gölhisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro amirliğince hazırlanan trafik konulu boyama kitapları da öğrencilere hediye olarak verilirken, kırmızı düdük dağıtımı da gerçekleştiriliyor. İlçe merkezindeki Gölhisar Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarındaki eğitimlerde gelen sorular, öğrencilerin anlattıkları trafikteki hikayeleri de renkli anların yaşanmasına vesile oluyor. Yaz boyunca devam edilecek eğitimler sayesinde şuurlu trafik eğitimi alma ve farkındalık oluşturma hedefleniyor.