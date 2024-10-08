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Burdur'da Trafik Denetimleri: 38 Araç Trafikten Men Edildi

Burdur'da Trafik Denetimleri: 38 Araç Trafikten Men Edildi
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün süren denetimlerde 8 bin 176 araç kontrol etti, 391 araca ceza uygulandı ve 38 araç trafikten men edildi.

BURDUR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün süren denetimi kapsamında 38 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilin çeşitli noktalarında 27- 30 Eylül tarihleri arasında il genelinde alkol etkisinde araç kullanma, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı ve radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 8 bin 176 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 391 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 3 sürücü belgesi geri alındı, 38 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Burdur trafik Hukuk

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