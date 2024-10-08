Burdur'da Trafik Denetimleri: 38 Araç Trafikten Men Edildi

BURDUR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün süren denetimi kapsamında 38 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilin çeşitli noktalarında 27- 30 Eylül tarihleri arasında il genelinde alkol etkisinde araç kullanma, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı ve radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 8 bin 176 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 391 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 3 sürücü belgesi geri alındı, 38 araç ise trafikten men edildi.