Burdur'da TIR ile otomobil çarpıştı: Akademisyen hayatını kaybetti

Burdur'da meydana gelen kaza sonucunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde görevli akademisyen Serkan Doğan hayatını kaybetti. Çarpışma sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

BURDUR'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli akademisyen Serkan Doğan (35) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. MAKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi Serkan Doğan, mesai bitimi kullandığı 07 NOJ 70 plakalı otomobille kent merkezine gittiği sırada Nagihan Ö. (30) yönetimindeki IF 72 SER Romanya plakalı yalıtım malzemesi yüklü TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan Doğan'ın otomobili refüje savruldu. TIR ise refüjü aşıp karşı şeride geçtikten yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serkan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Doğan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen mesai arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu

TIR sürücüsü Nagihan Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
