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Burdur'da Taş Oda Konağı'nda Yöresel Lezzetler ve Türk Eğlence Kültürü Tanıtılıyor

Burdur'da Taş Oda Konağı'nda Yöresel Lezzetler ve Türk Eğlence Kültürü Tanıtılıyor
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Burdur'da 17. yüzyıldan kalma Taş Oda Konağı, yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler ve Türk eğlence kültürü tanıtıyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından işletilen konakta, Teke yöresinin yemekleri sunuluyor ve Türk eğlence kültürü etkinlikleri düzenleniyor.

Burdur'da 17. yüzyıldan kalma Taş Oda Konağı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilere, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler ve Türk eğlence kültürü tanıtılıyor.

Osmanlı ve Türk-İslam mimarisinin örneklerinden kalem işi altın ve gümüş varak süslemeleriyle öne çıkan tescilli tarihi konak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) girişimiyle yaşayan kültür ve lezzet evine dönüştürüldü.

Teke yöresinin unutulmaya yüz tutan yemeklerinin pişirilip servis edildiği, haftanın dört günü Türk eğlence kültürü öğelerinden meddah, Hacivat-Karagöz sergilenen konakta, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri derslerde öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor.

Ziyaretçiler, erikli et, antik kavurma, sarma aşı, oğlak kebabı, tavuklu keşkek, patlıcan salatası, kuru domates ezmesi, taş oda salatası, koruk soslu keçi peynirli salata, pekmezli un helvası ve kabak tatlısı gibi lezzetleri tatma imkanı buluyor.

Yemeğin ardından konağın baş odasında MAKÜ'lü öğrencilerce Türk Eğlence Kültürü Dersi kapsamında sergilenen gösterileri izleyen konuklar, yemekleri ve kültürel öğeleri yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

"Herkesi Burdurumuza davet ediyoruz"

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, üniversite olarak kentin somut olmayan kültürel mirasını, gastronomisini yaşatmaya ve gelecek nesillerine aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Burdur'un son yıllarda Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra antik kentleri, lavanta bahçeleriyle turizmde öne çıktığını belirten Dalgar, "Taş Oda Konağı'nda ziyaretçileri kentin geleneksel gastronomisiyle ve kültürel değerleriyle buluşturan bir ortam oluşturduk." dedi.

Dalgar, konağın bu yönüyle çok ilgi çektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Şehrin tanıtımına, kültür ve turizmine katkı sağlıyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Üniversitelerin, bulundukları şehrin sosyal ve kültürel gelişimine, ekonomik kalkınmasına, turizmine katkı sağlaması ve şehrin her yerine dokunması sorumluluğu olduğunu düşünerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkesi Burdurumuza davet ediyoruz. Mutlaka kentimizi ziyaret edin ve Anadolu'nun o kadim kültürünü ve lezzetli yemeklerini bir arada bulup keyifli zaman geçirin."

"Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi günleri oyunlar sergileniyor"

Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Acar da Taş Oda Konağı'nın üniversitenin yaşayan miras müzesi olarak faaliyet gösterdiğini dile getirerek "Görsel sanatları burada öğrencilerimizle atölye kapsamında işliyoruz. Her hafta salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri belirli saatlerde geleneksel çocuk oyunlarını ve düğün ritüellerini sergilemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Olcay Kılınç ise Burdur mutfağında geçmişten kalan yemekleri kayıt altına alarak, reçetelerini çıkardıklarını aktardı.

Burdur'un İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin kesişiminde yer aldığına işaret eden Kılınç, "Burdur'da eski Türk ve göçebe kültüre ait yemeklerin hala bazı evlerde yaşadığını gördük. Rektörlüğümüz önderliğinde profesyonel bir yapıyla hocalarımız ve öğrencilerimizin katkısıyla bu yemekleri insanlarla tattırmaya başladık. Bu sayede Burdur mutfağını tanıtmayı ve bu kültürü yaşatmayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

Taş Oda Konağı şef aşçısı Resmiye İşler, yöresel yemekleri öğrencilerle beraber pişirdiklerini, konakta en çok 8-10 saat taş fırında pişirdikleri oğlak kebabı, erikli et ve Burdur şişin rağbet gördüğünü anlattı.

Gastronomi bölümü öğrencisi İclal Sekkin ise "Okulda öğrendiklerimizi burada uygulama imkanı buluyoruz." dedi.

İzmir'den gelen ziyaretçi Melis Çağlayan da yemekleri çok lezzetli bulduklarını dile getirerek, "Yediğimiz her şey çok büyük keyif verdi, 'acaba içinde ne vardı, nasıl pişirmişler?' diye düşündük. Çok güzeldi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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