Burdur'da Taksicilerden Konvoylu Eylem

Burdur Otogarı'nda toplanan bir grup taksici, Armağan İlci Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Gazi Caddesi'nde korna çalarak konvoy halinde Şeker Meydanı'na kadar geldi. Burada toplanan taksiciler adına açıklama yapan Levent Yiğit, "Son dönemlerde başta akaryakıt, MTV, trafik sigortaları gibi kalemlerde yüzde 100 civarında zamlarla karşı karşıya kaldık. Geçen yıl 3-4 bin liraya yaptırdığımız trafik sigortaları, bu sene 15-16 bin lira bandında karşımıza geldi. SGK ve Bağ-Kur primlerimiz had safhayı aştı. Yapılandırmaya girsek de ya yapılandırmayı yatırmak zorunda kaldık ya diğerini boş bırakmak zorunda kaldık. Borcumuz gün geçtikçe artmaya başladı" dedi. '

ARACIM BUGÜN BAĞLANACAK MI BAĞLANMAYACAK MI?'

Burdur'da taksi sayısının nüfus ve coğrafi yapıya göre çok fazla olduğunu kaydeden Yiğit, "Müşteri potansiyelinin az olması, bizleri kazanç durumunda yok seviyeye kadar indirdi. 128 aracımızın yaklaşık yüzde 80'inde SGK, Bağ-Kur ve vergi dairesinden kaynaklı hacizler bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın çoğu, bu konudan mustarip; her gün 'Aracım bugün bağlanacak mı, bağlanmayacak mı?' korkusu içinde. Burdur taksicileri olarak devlet yetkililerinden talebimiz; nasıl ki işçi ve memurlara enflasyon oranında zam verildiyse, küçük esnafı da ama Bağ-Kur, ama SGK, ama trafik sigortaları konularında desteklemelerini istiyoruz. Belediye başkanımız ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri göz ardı etmediler. İçinde bulunduğumuz afaki durumu göz ardı etmediler. Bugün itibarıyla Burdur meclisinden talep etmiş olduğumuz zam onaylandı" diye konuştu.

'HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

?Belediyeye yatırılan yer işgaliye ücretlerinde de yüksek zamlarla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Yiğit, "Burdur halkımızdan meslektaşlarımız adına özür diliyoruz çünkü zam talebinde bulunmak zorunda kaldık. Hepimiz birer aile bireyiyiz, hepimiz bir aile reisiyiz, çocuklarımız okuyor. Bunların geçimlerini sağlayabilmek için bu mesleğe ve mesleği icra etmeye ihtiyacımız var" dedi. Taksiciler, bir süre alkışlı protesto yaptıktan sonra dağıldı.