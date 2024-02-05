Burdur'da Sıcak Hava Balonu Gösterisi

BURDUR'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 3 sıcak hava balonu Gazi Atatürk Stadı'nda gösteri uçuşu yaptı.

Gazi Atatürk Stadı'nda etkinliğe katılanlar 4'er kişilik gruplar halinde sıcak hava balonuna bindi. Balonlar yerden yaklaşık 15 metre yükseldi. Etkinliğe katılanlar uçuşa yoğun ilgi gösterdi. Stat önünde uzun kuyruk oluştu. Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur'un tanıtımına katkı amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Öksüz, Bu güzellikleri ülkemizdeki ve dünyadaki herkesin görmesi, ziyaret emesi amacımız. Bunu, tarihi ve turistik yerlerimiz, doğal güzelliklerimizin bulunduğu yerlerde devam ettireceğiz. İleriki günlerde Salda Gölü başta olmak üzere diğer doğal güzelliklerimizin olduğu yerlerde de sıcak hava balonunu faaliyete geçirerek etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu sayede turizmden aldığımız katma değeri artıracağız diye konuştu.

İnsanların Burdur'un tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini görme imkanına sahip olacağını ve buraları havadan gözlemleyebileceğini anlatan Vali Öksüz, Biz de buna katkıda bulunmak istiyoruz. Umuyorum ki en kısa sürede bunu gerçekleştirebiliriz. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz uzun süredir rotalar konusunda çalışıyordu ve sona geldik. Kısa süre sonra da devam ettirmeyi planlıyoruz dedi.