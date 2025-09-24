Haberler

Burdur'da Servis Şoförleri Arasında Kavga!

Burdur'da iki servis şoförü arasında araç park etme yüzünden çıkan kavga sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Burdur merkez Suna Uzal Ortaokulu'ndaki iki servis şoförü arasında araç park etme yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alarak yaralanan A.K. ambulanstaki ilk tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne, kavgaya karışan diğer şoför ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
