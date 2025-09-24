Burdur'da Servis Şoförleri Arasında Kavga!

BURDUR'da servis şoförlerinin kavgasında aldığı darbelerle yaralanan kişi hastanede tedaviye alındı.

Burdur merkez Suna Uzal Ortaokulu'ndaki iki servis şoförü arasında araç park etme yüzünden çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alarak yaralanan A.K. ambulanstaki ilk tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne, kavgaya karışan diğer şoför ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,