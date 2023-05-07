Üye Girişi
Haberi Paylaş
Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Özgün (39) idaresindeki 20 F 3770 plakalı otomobil, Çamköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özgün'ün cenazesi incelemenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel

İbrahim Özgün Gölhisar Çamköy Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title