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Burdur'da Salda Gölü'nde Bisiklet Sürme Etkinliği Düzenlendi

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Burdur'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Salda Gölü'nde bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, kurum çalışanları, jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ile kent sakinleri katıldı. İl Müdürü Ali Zeren, trafik nedeniyle meydana gelen kirliliğe dikkat çekmek amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Burdur'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Salda Gölü'nde bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Temiz hava için otomobilsiz bir gün" temalı etkinliğe, kurum çalışanlarının yanı sıra jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ile kent sakinleri katıldı.

İl Müdürü Ali Zeren, bisiklet turunun ardından gazetecilere, trafik nedeniyle meydana gelen kirliliğe dikkati çekebilmek adına organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Salda Gölü kenarında Burdur Valiliği koordinesinde oluşturulan yaklaşık 7 kilometrelik bisiklet yolunda programı yaptıklarını belirten Zeren, "Yoğun bir katılımla bu programı gerçekleştirdik. Korunan bir alanın kullanılabilir olduğunu da göstermiş olduk. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam temasını öne çıkardık. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşların alanın korunması gerektiğinin bilincinde olmasını istiyorum." dedi.

Zeren, Kurban Bayramı'nda Salda'ya gelecek ziyaretçilerin de bilinçli olmalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istedi.

Göl ve çevresinin çok değerli olduğunu vurgulayan Zeren, "Bugün bizlere miras kalan bu alanı biz görüyoruz, güzelliklerini idrak ediyoruz. Bizden sonraki nesillere de ancak koruyarak bunları aktarabiliriz. Bayramda gelecek tüm vatandaşları, bu güzelliklerden istifade ederken, güzelliklerini bir sonraki nesillere aktarma çabası göstermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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