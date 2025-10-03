Haberler

Burdur'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 60 Yaşındaki Taksici Yaralandı

Güncelleme:
Burdur'da sahipsiz bir köpeğe yem vermek isteyen 60 yaşındaki taksici Hüseyin Tetik, köpeğin saldırısına uğrayarak kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tetik, tedavisinin ardından taburcu oldu ve belediyelerin hayvanların beslenmesi için uygun alanlar oluşturması gerektiğini belirtti.

Burdur'da beslemek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Burdur Belediyesi sınırları içindeki köpeğe yem vermek isteyen 60 yaşındaki taksici Hüseyin Tetik, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanarak Burdur Devlet Hastanesine giden Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve her gün onları beslediğini anlattı.

Köpeğin ısırdığı anları anlatan Tetik, "Çevre yolundan geçerken bir hayvan gördüm. Aç olduğunu düşündüm. Ona yem vermek için durdum, o sırada kolumdan ısırdı. Hastaneye başvurdum. Dikiş attılar, aşı yaptılar taburcu oldum. 10 gün istirahat edeceğim." dedi.

Belediyelerin hayvanların beslenmesi için uygun alanlar oluşturulmasını isteyen Tetik, buna hayvanseverlerin de destek vereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
