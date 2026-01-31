Haberler

Burdur'da 'Sağlıklı Beslenme Atölyesi'

Güncelleme:
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için 'Sağlık Beslenme Atölyesi' düzenliyor. Etkinlikte katılımcılara sağlıklı beslenmenin ilkeleri ve porsiyon kontrolü gibi konularda bilgi verilecek.

BURDUR İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması, bireylerin doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmalarının desteklenmesi ve günlük yaşamda uygulanabilir sağlıklı beslenme yaklaşımlarına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla 'Sağlık Beslenme Atölyesi' açıldı.

Atölye çalışmalarına katılanlara sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri, mikrobiyotayı destekleyen besinler, kalori farkındalığı kazanarak porsiyon kontrolü, sağlıklı pişirme yöntemleri, dengeli ve sağlıklı yemek tabağı oluşturma becerisi kazandırılması hedefleniyor. 4 hafta sürecek etkinlik hakkında bilgi veren diyetisyen Fatma Çelik, "Bu atölyeyi düzenleme amacımız bireylerin mutfakta yaptıkları günlük seçimleri daha bilinçli hale getirmek, sağlıklı beslenmenin yaşam boyu sağlık üzerindeki belirleyici rolüne dikkati çekmek. Güvenli ve sağlıklı gıda hazırlamayı merkeze alan, uygulanabilir bir yaşam alışkanlığına dönüştürme hedefiyle yapılan çalışmada yanlış beslenme alışkanlıkları durumunda obezite, diyabet, kalp- damar hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın oluşma riski arttığı anlatıldı" dedi.

