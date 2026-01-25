Halilcan'ı tüfekle öldüren arkadaşının 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı

BURDUR'da Halilcan Çavaş'ın (15), pompalı tüfekle karnından vurulup yaşamını yitirmesine ilişkin 10 yıl 10 ay hapis cezası alan arkadaşı A.A.'nın (17) cezası onandı.

Olay, 15 Aralık 2024 saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş, arkadaşının ailesinin evinde, pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, diğer 2'si ise serbest bırakıldı.

Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık A.A.'ya önce 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, A.A.'nın cezasının, olay tarihinde 15-18 yaş aralığında olması ve iyi hal indirimiyle birlikte 10 yıl 10 aya indirilmesine hükmetti.

Halilcan Çavaş'ın ailesi, kararı Bölge adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararı onadı. Aile onama kararının iptali için Yargıtay'a başvurdu.