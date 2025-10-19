Burdur'da Patoz Makinesine Sıkışan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Yeşilova ilçesinde, mısır ayıran 74 yaşındaki Cemil Ö., bir patoz makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemil Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde patoz makinesine sıkışan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Harmanlı köyünde Cemil Ö. (74) mısır ayırdığı esnada patoz makinesinin şaft kısmına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cemil Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cemil Ö'nün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.