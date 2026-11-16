Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da park halindeki otomobil çalıştırılınca yanarak kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Karasenir Mahallesi 26008 sokakta dün akşam üzeri park halindeki otomobil, çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Osman Kaya'ya ait 32 FD 321 plakalı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

BURDUR'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

Karasenir Mahallesi 26008 sokakta dün akşam üzeri meydana gelen olayda, Osman Kaya'ya ait 32 FD 321 plakalı park halindeki otomobil çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh

Üçüncü kez "evet" dedi! Ünlü şarkıcıdan sürpriz nikah

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı25

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi