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Burdur'da otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye erleri kurtardı

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Burdur'da otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye erleri kurtardı
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Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkisinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İtfaiye erlerince kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da traktörle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

İsa K. (33) idaresindeki 15 AAD 813 plakalı römork bağlı traktör, Burdur- Antalya kara yolu İnsuyu mevkisinde Fuat M. (20) yönetimindeki 15 PL 174 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralı sürücü Fuat M, itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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