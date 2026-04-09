Burdur'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 26 yaşındaki Senanur Turan hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abdullah T. (29) idaresindeki 07 CJJ 403 plakalı otomobil Isparta-Antalya yolu Çamlıdere köyünde Bilal Yaşar A. (27) yönetimindeki 07 CDN 405 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Senanur Turan'ın (26) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ile Halil İbrahim Ş. (32), R.T. (4), Ö.A.T. (6) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Bilal Yaşar A'yı gözaltına aldı.

Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Hale Pak
