Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinem H.S. yönetimindeki 07 GF 954 plakalı otomobil, Kılavuzlar Köyü yakınlarındaki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Salih S, Şerife S, Mehmet K ve Ayşe K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Karamanlı ve Burdur Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, kazanın meydana geldiği kavşakta yağmur yağdığında su birikintisi oluştuğunu, sürücülerin bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kazalara sebebiyet verdiğini söyledi.

Selimoğlu, önlemlerin yetersiz olduğunu ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.