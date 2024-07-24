Burdur'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Adem Burgaz'ın (49) kullandığı 09 NM 166 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AGT 651 plakalı otomobil, Düğer köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Burgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 9 kişi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.