Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Burdur'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Emir Kemal U. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis ifadesi için ilgili merkeze götürüldü.

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Kemal U. yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Bayer Sokak'ta meydana geldi. Burak Ü. yönetimindeki 07 BPT 63 plakalı otomobille Emir Kemal U. idaresindeki 15 AEG 556 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

